Владеющая участками пермского порта компания сменила собственника Ранее «Порт Сити» принадлежал чешской компании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Принадлежавшая ранее европейской компании «Далтамен СЕ» организация ООО «Порт Сити» сменила собственника. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 20 февраля 2025 года единственным учредителем является Алексей Рыбак, возглавивший ООО 6 декабря 2024 года.

Как отмечает «Коммерсантъ-Прикамье», «Порт Сити» владеет десятками объектов недвижимости, в том числе участками пермского порта. Ранее в собственности ООО находился земельный участок 8,9 га, переданный впоследствии «Далтамен СЕ» (Чехия). Бенефициаром европейской компании ранее назывался выходец из Великобритании Чарльз Батлер. В данный момент прокуратура требует вернуть объект в собственность РФ.

В рамках уголовного дела о махинациях с имуществом пермского порта в 2021 году суд наложил арест на 35 объектов недвижимости «Порт Сити». В хищении обвинили бывшего директора Марека Кинцла. В марте 2025-го Дзержинский районный суд прекратил дело в связи с истечением срока давности. По информации источников издания, арест имущества при этом сохранён в рамках дела в отношении Батлера, объявленного в розыск российскими силовиками.

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