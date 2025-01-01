Владеющая участками пермского порта компания сменила собственника
Ранее «Порт Сити» принадлежал чешской компании
Принадлежавшая ранее европейской компании «Далтамен СЕ» организация ООО «Порт Сити» сменила собственника. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 20 февраля 2025 года единственным учредителем является Алексей Рыбак, возглавивший ООО 6 декабря 2024 года.
Как отмечает «Коммерсантъ-Прикамье», «Порт Сити» владеет десятками объектов недвижимости, в том числе участками пермского порта. Ранее в собственности ООО находился земельный участок 8,9 га, переданный впоследствии «Далтамен СЕ» (Чехия). Бенефициаром европейской компании ранее назывался выходец из Великобритании Чарльз Батлер. В данный момент прокуратура требует вернуть объект в собственность РФ.
В рамках уголовного дела о махинациях с имуществом пермского порта в 2021 году суд наложил арест на 35 объектов недвижимости «Порт Сити». В хищении обвинили бывшего директора Марека Кинцла. В марте 2025-го Дзержинский районный суд прекратил дело в связи с истечением срока давности. По информации источников издания, арест имущества при этом сохранён в рамках дела в отношении Батлера, объявленного в розыск российскими силовиками.
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