Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Национальная кухня Пермского края будет представлена на кулинарном чемпионате В соревнованиях встретятся 120 лучших шефов России Поделиться Твитнуть

Капитан пермской команды Константин Мехоношин

Алексей Баталин

В «Крокус Экспо» (Москва) с 18 по 20 марта пройдёт Всероссийский кулинарный чемпионат Chef a la Russe.

Команды профессионалов и юниоров, состоящие из двух поваров и одного кондитера, будут соревноваться в номинации «Национальный обед». Десять лучших команд выйдут в финал и сразятся в формате «Чёрный ящик». Ожидается, что в чемпионате примут участие 120 лучших шефов России.

Пермский край будут представлять бренд-шеф ZaZa Group Константин Мехоношин (известен также как первый шеф коми-пермяцкого ресторана «Национальный»), су-шеф семейного кафе Rolls & Pizza Сергей Трясцин и шеф-кондитер семейного ресторана «Маша и Медведь» и сети термальных курортов «Баден-Баден» Олеся Лесковская (пермячка, но сейчас в большей степени сконцентрирована на работе в Екатеринбурге). Об этом сообщает телеграм-канал In vino papulos.

В номинации «Национальный обед. Кухни народов России. Блюда в ресторанной подаче» за 90 минут нужно приготовить закуску, горячее и десерт. В соревновании за гран-при необходимо за 110 минут придумать блюда из продуктов, которые находятся в «чёрном ящике».

Пермский край традиционно принимает участие в этом чемпионате. В 2017 году две команды из Пермского края взяли серебро и бронзу, капитанами тогда были Максим Тупицын и Евгений Попов. В 2016-м серебро получила команда Артура Багаутдинова. В разные годы призы получали также пермские юниорские команды.

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