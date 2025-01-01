Пермского общественника отправили в колонию за коммерческий подкуп Дмитрия Печёнкина лишили свободы на 5 лет и 6 месяцев Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, жителю Перми, руководившему автономной некоммерческой организацией, вынесли приговор за коммерческий подкуп.

По данным «Нового компаньона», речь идёт о начальнике АНО «Организация экономической безопасности и гражданского контроля» (ОЭБиГК) Дмитрии Печёнкине.

Суд установил, что с 2022 по 2023 год он получал денежное вознаграждение от лиц, осуществляющих незаконную игорную деятельность, за заведомо незаконное бездействие, выразившееся в несообщении о данных фактах в правоохранительные органы.

В судебном заседании пермяк полностью признал вину. В итоге ему назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев со штрафом 1 млн руб. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и иных организациях, на три с половиной года.

Напомним, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу ещё в ноябре прошлого года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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