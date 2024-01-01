В Перми общественник Дмитрий Печёнкин предстанет перед судом за получение подкупа Прокуратура утвердила обвинение Поделиться Твитнуть

Прокуратурой Пермского края утверждено обвинительное заключение в отношении главы некоммерческой организации. Его обвиняют по ч. 7 ст. 204 УК РФ за получение крупной суммы денег от лица, исполняющего управленческие функции в другой организации. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Следствие полагает, что в 2022 году руководитель данной организации, занимающейся проведением мероприятий по профилактике правонарушений, получил 300 тыс. руб. от администратора и управляющего нелегальными казино за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по борьбе с незаконной игорной деятельностью и за недонесение об этом в правоохранительные органы.

В 2023-2024 годах обвиняемый также получил 375 тыс. руб. от другого юридического лица, угрожая в противном случае сообщить в полицию заведомо ложные сведения о незаконных действиях данной организации.

После передачи средств мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Дело уже направлено в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Как стало известно «Новому компаньону», речь идёт о начальнике АНО «Организация экономической безопасности и гражданского контроля» («ОЭБиГК») Дмитрии Печёнкине.





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