Негласные предпочтения к социальному статусу женщин-соискателей имеют 13% компаний в Перми Часто на работу не берут замужних женщин без детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова считает недопустимыми вопросы женщинам о планах деторождения при трудоустройстве. Однако гендерные предрассудки в сфере занятости ещё остаются распространенным явлением. Наиболее незащищёнными на рынке труда являются женщины, состоящие в браке, но не имеющие детей, выяснил сервис SuperJob, опросивший представителей компаний и организаций из Перми.

13% предприятий демонстрируют скрытые предпочтения относительно социального статуса женщин-претенденток на должность. Подобные предпочтения в отношении мужчин наблюдаются лишь у 8% организаций.

Наиболее часто работодатели стремятся нанимать кандидатов (как мужчин, так и женщин), состоящих в браке и имеющих детей.

Скрытые ограничения, касающиеся женщин-соискателей, согласно ответам рекрутеров, существуют в каждой десятой компании. Наиболее часто дискриминации подвергаются замужние женщины, не имеющие детей, из-за возможного ухода в декретный отпуск. Неофициальные запреты в отношении мужчин встречаются реже: всего в 5% случаев.

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