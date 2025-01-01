Первый проректор Пермского политеха стал доктором технических наук Приказ минобра подписан в начале марта Поделиться Твитнуть

Фото: ПНИПУ

Пресс-служба Пермского политеха сообщила о присуждении учёной степени доктора технических наук первому проректору, отвечающему за информатизацию университета, Александру Труфанову.

Согласно приказу Министерства науки и высшего образования РФ №167/нк от 4 марта 2025 года, Александр Труфанов, первый проректор и проректор по информатизации Пермского политеха, стал доктором технических наук. Тема его диссертации — «Термомеханические процессы в специальных оптических волокнах при их производстве и эксплуатации».

Научным консультантом диссертационного исследования выступил профессор, доктор физико-математических наук Игорь Шардаков.

Александр Труфанов окончил Пермский политех в 2000 году по специальности «динамика и прочность машин». В 2009-м стал директором Областного центра новых информационных технологий при университете. В 2021-м возглавил департамент цифровой трансформации и стратегических коммуникаций в университете. В 2022 году стал проректором по молодёжной политике и информатизации. Является директором по комплексной безопасности Пермского политеха.





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