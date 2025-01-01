Вылет чартера из Перми в Таиланд перенесли на шесть часов Рейс перенесён на утро 14 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми вновь задерживается чартерный рейс за границу. По данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, вылет рейса ZF 2963 авиакомпании Azur Air по маршруту Пермь—Пхукет (Таиланд), который должен был состояться в 23:30 13 марта, перенесён на 06:05 14 марта.

«Рейс ZF-2963 по маршруту Пермь—Пхукет задержан в связи с оперативной коррекцией расписания. Вылет самолёта запланирован на 14 марта в 06:05 утра по местному времени. На время ожидания рейса пассажирам были предоставлены другие услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами», — прокомментировали в пресс-службе Azur Air «Новому компаньону».

Кроме того, чартер ZF 2964 по маршруту Пхукет—Пермь задерживается на семь часов. Борт должен был прилететь в Пермь в 20:30 13 марта, однако расчётное время указано 03:50 14 марта. Как уточнили в авиакомпании, причиной также стала коррекция расписания.

Ранее из Перми задержали вылет чартерного рейса авиакомпании AlMasria, следующего до Шарм-эш-Шейха (Египет). Пермяки должны были отправиться на отдых 7 марта, однако ждали рейс 1,5 суток.

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