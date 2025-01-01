Авиарейс из Перми в Шарм-эш-Шейх задерживается уже вторые сутки Вылет запланирован на вечер 8 марта Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

По состоянию на 8 марта пассажиры рейса UJ156 авиакомпании AlMasria, следующего по маршруту Пермь—Шарм-эш-Шейх (Египет) до сих пор не могут вылететь.

«Задержка нашего рейса больше суток, а другие туристы сидят в Египте и не могут вылететь в Пермь», — цитирует 59.ru одного из пассажиров чартера.

По его словам, на просьбу пассажиров аннулировать тур и вернуть деньги в турагентстве предложило сделать это со 100%-ным штрафом.

Отметим, отправку самолёта переносили несколько раз. Согласно последним данным онлайн-табло пермского аэропорта, отправка авиарейса запланирована лишь на вечер 8 марта. Самолёт должен вылететь в 20:25, а прибыть из Шарм-эль-Шейха этот борт должен в 19:15.

Как ранее писал «Новый компаньон», 7 марта пресс-служба пермского аэропорта сообщила о задержке рейса. Самолёт должен был подняться в воздух 7 марта в 4:15 утра. Однако вылет перенесли на 20:00. Рейс UJ155 из Шарм-эш-Шейха тоже задерживался с 2:45 до 18:30.

Перевозчик, авиакомпания AlMasria, проинформировал пассажиров о корректировке времени отправления.

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