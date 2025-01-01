В аэропорту Перми на 16 часов задерживается рейс в Шарм-эш-Шейх Перевозчик предупредил пассажиров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Представители пермского аэропорта Большое Савино сообщили о задержке рейса UJ156 авиакомпании AlMasria, следующего по маршруту Пермь—Шарм-эш-Шейх (Египет).

Согласно расписанию, самолёт должен был подняться в воздух 7 марта в 4:15 утра. Однако, как видно из информации на онлайн-табло, вылет перенесён на 20:00. Рейс UJ155 из Шарм-эш-Шейха тоже задерживается с 2:45 до 18:30.

Перевозчик, авиакомпания AlMasria, проинформировал пассажиров о корректировке времени отправления.

В пресс-службе подчеркнули, что аэропорт Перми работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «ИрАэро» продлила лётную программу из Перми в Баку. Улететь в столицу Азербайджана из Прикамья можно будет до конца октября. Об этом сообщил авиаперевозчик, в расписании аэропорта Большое Савино информации об этом пока нет.

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