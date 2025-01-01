Авиарейсы из Перми в Баку продлили до осени Программа возобновится в апреле Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания «ИрАэро» продлила лётную программу из Перми в Баку. Улететь в столицу Азербайджана из Прикамья можно будет до конца октября. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные сайта авиаперевозчика. В расписании аэропорта Большое Савино информации об этом нет.

Как отмечает издание, рейсы в Баку будут совершаться из Перми до 25 марта, затем программа временно прервётся и возобновится 20 апреля. Действовать она будет до 19 октября 2025 года. В неделю запланировано по одному рейсу.

Стоимость билета в одну сторону составит 18,7 тыс. руб. Согласно информации на сайте «ИрАэро», в марте цена на билеты начинается от 15,2 тыс. руб.

Осенью «Новый компаньон» писал, что рейсы в Баку продлены до 25 марта 2025 года. Самолёты Superjet курсируют по маршруту раз в неделю, с вылетом по вторникам. Время в пути — 3 часа 15 минут.

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