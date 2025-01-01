Следком Прикамья ведёт проверку по факту пожара в Кунгуре Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Кунгуре сотрудники Следственного комитета России выясняют обстоятельства, при которых во время пожара в многоквартирном доме люди получили травмы.

По предварительным данным, сказано в сообщении ведомства, утром 13 марта в одной из квартир дома по ул. Детской в Кунгуре произошёл пожар. Пострадали четыре человека: мужчина 1976 г.р., младенец 11 месяцев и две девушки 16 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Следователи осматривают место происшествия. Для установления причин пожара и травмирования людей проводятся необходимые экспертизы. Также ведутся опросы свидетелей. По итогам мероприятий будет принято процессуальное решение.

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