В Добрянском округе Прикамья произошло смертельное ДТП Поделиться Твитнуть

Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 12 марта, на 22-м километре трассы Полазна—Чусовой в Пермском крае.

Как сообщили в ГИБДД, примерно в 13:05 водитель автомобиля «ВАЗ», мужчина 51 года, потерял управление из-за заноса и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ладой Грантой».

Водитель «ВАЗа» скончался на месте аварии. Женщина, находившаяся за рулём «Лады», и её несовершеннолетний пассажир получили различные травмы.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель «ВАЗа» не учёл погодные условия и состояние дороги. На месте происшествия ведётся расследование, выясняются все детали случившегося.

В Госавтоинспекции предупреждают: из-за колебаний температуры и осадков дорога становится скользкой, что повышает вероятность ДТП. Водителям следует выбирать безопасную скорость и быть максимально осторожными за рулём.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.