Литр бензина в Пермском крае за неделю подорожал на 3 копейки Дизель — на две Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 10 марта 2025 года в Пермском крае средняя потребительская цена литра автомобильного топлива составила 58,96 руб., это на 3 коп. больше показателя недельной давности. Об этом сообщает Росстат.

Если сравнивать цены на конкретные марки топлива, то за неделю в Прикамье они изменились следующим образом: литр АИ-92 подорожал до 56,07 руб. (+2 коп.), АИ-95 — до 60,89 руб. (+4 коп.), цена дизельного топлива подросла на 2 коп., до 71,56 руб. Цена на АИ-98 не изменилась и осталась на уровне 84,74 руб. за литр.

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край занимает второе место в ПФО. На первом — Нижегородская область.

С 25 февраля по 3 марта изменение цен на бензин было зафиксировано в 55 субъектах Российской Федерации. Более всего цены подросли в Томской области (+1,2%). Снижение цен отмечено в республиках Дагестан (-0,3%) и Калмыкия (-0,1%).

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