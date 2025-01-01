Житель посёлка на севере Прикамья выиграл 1 миллион рублей Поделиться Твитнуть

Один из клиентов Почты России из п. Керос (Гайнский округ) стал счастливым обладателем выигрыша в 1 млн руб. к 8 Марта. Билет лотереи «Мечталлион» мужчина приобрёл за 100 руб. в почтовом отделении №619678 своего посёлка.

Это не первый случай крупных миллионных выигрышей в Пермском крае.

Как отмечают в Управлении федеральной почтовой связи Пермского края, за последние три года почтовыми миллионерами стали уже 20 человек из региона.

Например, в прошлом году клиенты Почты России регулярно становились победителями игр от «Национальной лотереи». В 2024 году обладателям «счастливых» билетов стали жители сёл Русский Сарс и Лобаново, рабочего посёлка Углеуральский, а также Чёрмоза, Березников и Перми. Каждый из них выиграл от 1 до 7 млн руб., купив на почте билет за 100 руб. Кроме того, ещё один миллион рублей выиграла жительница п. Скальный под Новый год.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что «Национальная лотерея» 11 марта распространила сообщение о поиске жителя Пермского края, который стал обладателем 1 млн руб. в специальном тираже «Мечталлион», посвящённом 8 Марта. Сообщалось, что победитель приобрёл счастливый билет в одном из отделений Почты России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.