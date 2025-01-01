«Национальная Лотерея» разыскивает миллионера из Пермского края На получение выигрыша у него есть семь месяцев Поделиться Твитнуть

фото предоставлено "Национальной Лотереей"

«Национальная Лотерея» 11 марта распространила сообщение о поиске жителя Пермского края, который стал обладателем 1 миллиона рублей в специальном тираже «Мечталлион», посвященном 8 марта.

Известно, что победитель приобрёл счастливый билет в одном из отделений Почты России.

Трансляция праздничного тиража «Мечталлион» состоялась 9 марта на Первом канале. В результате розыгрыша 17 участников стали миллионерами. В этот же день был разыгран суперприз в размере 100 миллионов рублей, который был поделен между шестью победителями.

В пресс-службе лотерейного оператора отметили, что также ведется поиск миллионеров из ряда других регионов, включая Омскую, Тюменскую, Новосибирскую, Нижегородскую и Тверскую области, а также Чувашию, Дагестан и Забайкальский край.

Победителю из Пермского края необходимо обратиться в клиентский офис «Национальной Лотереи» в течение семи месяцев со дня публикации результатов для подтверждения личности и оформления необходимых документов для получения выигрыша.

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