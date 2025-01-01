Пермяки должны зарабатывать по 129 тысяч рублей, чтобы купить «однушку» в ипотеку Средний ежемесячный платёж составит почти 78 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Чтобы получить ипотеку на однокомнатную квартиру в новостройке Перми в 2025 году, жители должны зарабатывать ежемесячно по 129,6 тыс. руб. Такие результаты исследования на основе данных ЕИСЖС и Росстата приводит «РБК Недвижимость».

Указанную сумму банки требуют для одобрения ипотеки на жильё площадью 35 кв. м, она в два раза превышает среднюю зарплату по региону. При средней стоимости «однушки» 4,7 млн руб. в столице Прикамья ипотечный платёж составит 77,8 тыс. руб. в месяц.

Итоги исследования показали, что ни в одном российском городе-миллионере одиночный заёмщик, получающий среднюю зарплату, не уложится по доходам в требования банков. Только в трёх городах: Перми, Красноярске и Челябинске — получить ипотеку при первом взносе в 30% сможет семья, в которой муж и жена имеют средний по региону уровень зарплат. Во всех остальных мегаполисах двух зарплат для одобрения не хватит.

Чтобы взять среднюю однокомнатную квартиру в ипотеку в Москве, жителям нужно иметь доходы в 341,4 тыс. руб., что в 2,4 раза больше средней зарплаты. В Санкт-Петербурге банки требуют уровень доходов в 2,8 раза выше средней зарплаты (267,5 тыс. руб.). Больше всего требуется зарабатывать жителям Казани, где для одобрения жилищного кредита требуется в 3,2 раза больше средней зарплаты (207 тыс. руб.).

По итогам 11 месяцев 2024 года средняя заработная плата в Пермском крае выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма достигла 70,5 тыс. руб. в месяц.

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