Средняя зарплата в Прикамье достигла 70,5 тысячи рублей С учётом индекса потребительских цен её рост за год превысил 8% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя заработная плата в Пермском крае за 11 месяцев 2024 года достигла 70 502,8 руб., что на 18% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в январе-ноябре 2024 года выросла на 8,3% по отношению к аналогичному периоду 2023 года.

При этом только в ноябре 2024 года жители Прикамья в среднем получили по 72 578,2 руб. (в октябре было 73 019 руб.). Эти данные опубликованы Пермьстатом.

Самые высокие заработки сложились в области информации и связи — средняя зарплата в этой сфере за январь-ноябрь прошлого года сложилась в сумме 104 963,4 руб. На втором месте — добыча полезных ископаемых — 101 259,9 руб., на третьем — финансовая и страховая деятельность — 94 955 руб.

Ниже всех оценивается деятельность сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания — 41 583,1 руб. в месяц, немногим более получают специалисты по операциям с недвижимым имуществом — 44 014,3 руб.

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