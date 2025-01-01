В Перми школьник схватил учительницу рукой за шею и вывел из класса В департаменте образования подтвердили инцидент Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Телеграм-канал «ЧП Пермь» сообщил о вопиющем случае: пермский школьник на глазах у одноклассников напал на учительницу, схватив её за шею.

Инцидент был заснят на видео. На кадрах, опубликованных в канале, видно, как подросток выходит из класса, удерживая учительницу за шею. Мальчик применил к педагогу захват, напоминающий борцовский приём. Учительница при этом пытается освободиться и просит мальчика успокоиться. В классе это наблюдают другие ученики.

Автор поста пишет: «В школе № 44 мальчик странно обнимал учителя».

В департаменте образования администрации Перми прокомментировали инцидент сайту prem.aif.ru. В ведомстве подтвердили случившееся. Чиновники сообщили, что инцидент произошёл 10 марта, и в настоящее время проводится проверка: «С учеником и его родителями будет проведена профилактическая беседа».

Причины такого поведения мальчика не уточняются. Пользователи сети в комментариях к видео выразили возмущение поступком школьника, среди них были и дети, утверждающие, что на видео их учительница математики.

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