Жителя Прикамья осудят за незаконный оборот наркотиков Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Гремячинска. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ, а именно незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном объёме без цели сбыта.

В январе текущего года сотрудники ГИБДД, патрулируя улицы Кизела, заметили подозрительного молодого человека. Увидев полицейскую машину, он попытался скрыться во дворе ближайшего дома. Инспекторы решили остановить его для выяснения личности. При приближении сотрудника ГИБДД парень занервничал и выбросил в снег рюкзак. Осматривая брошенную вещь, полицейский услышал признание парня в приобретении запрещённого вещества. Молодого человека доставили в отделение для дальнейших разбирательств.

В рюкзаке задержанного обнаружили свёрток и пакет со светлым веществом. Экспертиза установила, что это наркотическое средство синтетического происхождения.

Выяснилось, что обвиняемый приобрёл наркотик в интернете для себя. Получив координаты тайника, он приехал в Кизел на автобусе. В подъезде дома он нашёл свёрток, спрятал его в рюкзак и направился к автостанции, по пути туда он и был задержан.

На время следствия обвиняемый заключён под стражу. Материалы дела переданы в суд.

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