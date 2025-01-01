Жительница Прикамья оштрафована за избиение 11-летнего сына шваброй Поделиться Твитнуть

В Красновишерске суд обязал 45-летнюю женщину выплатить уголовный штраф за нанесение побоев её 11-летнему сыну. В ходе конфликта мать не менее 10 раз ударила ребёнка шваброй и ремнём. В результате судебного разбирательства ей был назначен штраф 15 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Пермскому краю.

Согласно материалам дела, в течение трёх дней женщина дважды применяла физическую силу к своему сыну во время ссор, что привело к появлению множественных синяков на теле ребёнка. Было установлено, что ранее она уже несла ответственность за аналогичные действия.

Исполнительный лист по данному делу поступил в отделение судебных приставов по Красновишерскому району ГУФССП России по Пермскому краю для принудительного исполнения.

Женщина была проинформирована об открытии исполнительного производства и предупреждена о возможных последствиях в случае неуплаты штрафа в течение 60 дней. Предупреждение возымело действие, и гражданка вовремя погасила задолженность.

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