В Перми снегопад в ближайшие часы перейдёт в дождь Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Согласно информации ГИС-центра ПГНИУ, обильный утренний снегопад, обрушившийся на Пермь 12 марта, не затянется. Ожидается, что после полудня температура поднимется выше нуля, и снег сменится дождём.

Причиной снегопада является прохождение тёплого фронта. Наибольшее количество осадков, как это часто бывает, выпадет в районе Губахи (до 10 мм). В Перми ожидается 2-4 мм, которые к вечеру перейдут в дождевую фазу. Значительного увеличения снежного покрова не предвидится.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о предстоящей оттепели в Пермском крае, начиная с 12 марта. Прогнозируется повышение температуры до +4…+6 градусов, что на 10 градусов превышает средние показатели для этого времени года. Ожидаются обильные дожди. Пик потепления придётся на 15 марта, когда возможна фиксация нового температурного рекорда. Однако в воскресенье прогнозируется похолодание и возобновление снегопадов.

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