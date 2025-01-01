Маткапитала хватит на первый взнос для покупки 1,7% нового жилья в Перми В среднем по России процент выше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Яндекс Недвижимости» определили долю квартир в новых домах городов-миллионеров, которые можно приобрести по программе семейной ипотеки, используя материнский капитал в качестве первого взноса.

Согласно данным "Яндекс Недвижимости", в среднем по крупнейшим городам России 4,3% квартир в новостройках доступны для покупки с использованием материнского капитала семьями с одним ребёнком. Для семей с двумя детьми этот показатель в среднем составляет 17%.

В Перми доля новостроек, доступных для семей, использующих маткапитал на одного ребёнка как первоначальный взнос по семейной ипотеке, равна 1,7%. В основном это квартиры-студии. Для семей с двумя детьми, использующих льготную ипотеку и маткапитал, доступно 13,6% всех новых квартир в городе, причём студии и однокомнатные квартиры составляют примерно равную долю.

В текущем году материнский капитал увеличился на 9,5%, достигнув 690 267 руб. за первого ребёнка и 912 162 руб. за второго. Минимальный размер первоначального взноса по программе семейной ипотеки в 2025 году составляет 20% от стоимости жилья.

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