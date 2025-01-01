Проект реконструкции трамвайного депо в Разгуляе в Перми прошёл экспертизу Открыть фудмолл здесь планируют к 2027 году Поделиться Твитнуть

Трамвайное депо

Сергей Копышко

Администрация Перми

Реконструкция старого трамвайного депо в пермском м/р Разгуляй по ул. Пермской, 1 одобрена историко-культурной экспертизой.

Согласно проекту, по итогам реконструкции в здании, имеющем статус объекта культурного наследия, на двух этажах разместятся кафе, гастро-корнеры, торговые продуктовые ряды, зелёная ферма, ночные клубы, спортивная зона, детский центр, школы-студии, пекарни и другие площадки. Общая площадь объекта — 4 тыс. кв. м, полезная площадь — 3,1 тыс. кв. м.

Напомним, объект находится в аренде у ООО «Альянс». Завершить реконструкцию планируют к 2027 году (ранее назывался конец 2025 года), инвестиции в проект оцениваются в 200 млн руб. Компания арендовала депо на 25 лет, размер арендной платы в год составляет 6,9 млн руб.

В августе 2023 года представители «Альянса» презентовали концепцию инвестиционного проекта по созданию креативного гастрономического пространства фудмолл «Депо Пермь», попросив присвоить ему статус приоритетного, чтобы обеспечить проекту административное сопровождение.

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