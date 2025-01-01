В Перми родственники умершей по вине гинеколога пациентки отсудили 2,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Ленинский районный суд Перми частично удовлетворил исковое заявление, поданное родителями скончавшейся пациентки Анастасии Сюзевой, в отношении Пермской центральной районной больницы. Суд постановил, что медицинское учреждение должно выплатить родственникам компенсацию в 2,4 млн руб.: 1,3 млн матери и 1,1 млн отцу.

Напомним, трагический инцидент произошёл в марте 2023 года в поликлинике д. Кондратово, относящейся к ГБУЗ «Пермская центральная районная больница». Гинеколог Наталья Голых допустила халатность при выборе и введении анестетика во время процедуры, изменив его дозировку и концентрацию. Это привело к смерти 36-летней Анастасии Сюзевой непосредственно в кабинете врача.

Адвокат Анастасия Шардакова, представлявшая интересы истцов, сообщила изданию «КП-Пермь», что гинекологу назначено ограничение свободы на два года с лишением права заниматься медицинской практикой в течение двух с половиной лет. Родители погибшей оценили причинённый им моральный ущерб в 8 млн руб. и планируют подать апелляцию в вышестоящий суд.

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