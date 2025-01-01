С начала года в Перми демонтировали 87 незаконных НТО Торговые точки снесены в трёх районах Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С начала 2025 года в Перми ликвидировано 87 незаконных торговых объектов, включая павильоны и киоски, об этом сообщили в контрольном управлении городской администрации.

В частности, в Мотовилихинском районе был убран НТО, расположенный по ул. Уральской, 53. В Свердловском районе демонтировали незаконные торговые объекты по ул. Краснополянской, 17, Газеты "Звезда", 75 и по Комсомольскому проспекту, 91. В Индустриальном районе демонтированы объекты по ул. Свиязева, 26 и ул. Мира, 30.

Напомним, по инициативе главы города Эдуарда Соснина в краевом центре реализуется масштабная программа «Пермь в порядке». Она включает в себя различные мероприятия, в том числе устранение нелегальных НТО.

В городской администрации подчеркнули, что в Перми действует утверждённая схема размещения НТО и установлены требования к их внешнему виду. «Они позволяют обеспечить единый подход ко всем объектам», — отметили в мэрии.

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