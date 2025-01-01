В Пермском крае приступили к ямочному ремонту дорог Работы выполняются литым асфальтом Поделиться Твитнуть

Дорожно-эксплуатационная служба приступила к ямочному ремонту дорог в Пермском крае. Как сообщает краевое правительство, специалисты ликвидируют дефекты на нескольких региональных трассах и на центральных улицах Перми литым асфальтобетоном. Ремонтные работы ведутся в плановом режиме.

«Ямочный ремонт является важной частью ухода за дорожной инфраструктурой. Он позволяет не только улучшить качество покрытия, но и продлить срок его эксплуатации. Регулярное устранение повреждений снижает вероятность крупных разрушений, что в перспективе уменьшает затраты на капитальный ремонт», — отметили в Минтрансе Прикамья.

Ранее глава минтранса Сергей Вешняков сообщил, что в 2024 году дорожный фонд составил 32,5 млрд руб. Благодаря этим средствам в нормативное состояние удалось привести 468 км дорог в регионе вместо запланированных 310 км.

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