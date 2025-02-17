В Прикамье отремонтируют более 70 км дорог В 2024 году дорожный фонд составил 32,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр транспорта Сергей Вешняков обсудили итоги работы ведомства за 2024 год, а также ключевые направления развития в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отметил глава региона, ежегодно на развитие дорожной отрасли в крае выделяются серьёзные средства из бюджетов всех уровней: муниципального, краевого и федерального. Регион занимает лидирующие позиции в стране по уровню развития дорожной сети.





За счёт этого обновлять и строить дорожные объекты удаётся не только в краевой столице, но и в других муниципалитетах Пермского края, подчеркнул он.

Глава краевого минтранса Сергей Вешняков сообщил, что в 2024 году дорожный фонд составил 32,5 млрд руб., в том числе за счёт инфраструктурного бюджетного кредита. Благодаря этим средствам плановые показатели по строительству и ремонту дорог не только выполнены, но и перевыполнены: вместо запланированных 310 км приведены в нормативное состояние 468 км.





В то же время особое внимание уделяли завершению работ на крупных дорожных объектах. В частности, удалось досрочно открыть движение на первых этапах ТР-53.

Одним из ключевых направлений также является развитие общественного транспорта. В прошлом году регион получил 99 новых автобусов для 16 муниципалитетов, в рамках льготного лизинга закуплен ещё 71 автобус, в Перми введены в эксплуатацию 44 новых трамвая.





В планах регионального министерства транспорта — продолжить обновление общественного транспорта, реализовать проекты по развитию ж/д сообщения, а также водного транспорта. В частности, под контролем остаются такие стройки, как второй этап ул. Крисанова, дополнительный выезд из Осенцов, дорога до вершины горы Крестовой.

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