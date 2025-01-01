В пермском университете запустят языковой клуб по коми-пермяцкому языку Площадка создана в связи со 100-летием Коми-Пермяцкого округа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В год празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа ПГГПУ запустит языковой клуб по коми-пермяцкому языку. Первое заседание запланировано на 12 марта.

«Вуз организует площадку для погружения в живую коми-пермяцкую языковую и культурную среду. В основу работы клуба ляжет опыт преподавателей университета», — сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что университет готов стать площадкой для просвещения по теме коми-пермяцкой культуры. Первая встреча клуба пройдёт под названием "Весёлый коми-пермяцкий вечер" ("Гажа коми-пермяцкӧй рыт").

Напомним, губернатор Пермского края объявил 2025 год в регионе Годом коми-пермяцкого языка, событие приурочено к 100-летнему юбилею округа. В честь праздника в этом году запланировано более 160 мероприятий. В конце февраля была представлена программа событий.

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