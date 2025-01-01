Представлена программа мероприятий к 100-летию Коми-Пермяцкого округа В Прикамье пройдут торжественные собрания, концерты, КВН, семинары и масленица Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края представили программу мероприятий, приуроченных к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Подробности о событиях, которые состоятся в ближайшее время на территории муниципалитета рассказал министр по делам Коми-Пермяцкого округа Алексей Плотников.

По его словам, торжественные мероприятия начнутся с 26 февраля. В Кудымкаре состоится литературно-музыкальный вечер. На него пригласили учёных-лингвистов, краеведов и писателей, а также учителей коми-пермяцкого языка и литературы. В этот же день в с.Юсьва пройдёт торжественное собрание, посвящённое 100-летию Коми-Пермяцкого округа и Юсьвенского района.

В пятницу, 28 февраля, будут чествовать лучших тружеников и ветеранов всех отраслей на торжественных собраниях в Кудымкарском и Кочёвском муниципальных округах. Мероприятия состоятся в селах Пешнигорт и Кочёво

Основные торжества, посвящённые юбилею, пройдут в субботу, 1 марта.

«Выходной день выбран для того, чтобы в празднике приняли участие как можно большее число людей. В этот день в Кудымкаре состоятся деловые, торжественные и массовые мероприятия», — пояснил Плотников.

В деловой программе Научно-практический семинар «Креативные индустрии в сфере культуры». В этот же день в Коми-Пермяцком национальном театр состоится торжественное собрание.

На городской площади Кудымкара 1 марат пройдут масленничные гуляния. Ярмарка продажи местных производителей, изделий народных промыслов. Участиков ждёт большая концертная программа, где выступит специальный гость — группа «Отава Ё» из Санк-

С 6 по 10 марта около 150 летающих лыжников из разных регионов соберутся на всероссийские соревнования «Прикамские искорки».

Торжественные собрания в Гайнском, Косинском и Юрлинском округах пройдут 14 и 24 марта, а также 22 апреля соответственно.

В день смеха, 1 апреля, в Кудымкаре пройдёт фестиваль КВН на коми-пермяцком языке «ПУКСЬЫ ДА ВАКЬЫ» (Садись и смейся).

«Причина популярности этого фестиваля кроется в неповторимой интонации и мелодике коми-пермяцкого языка, что придает особый колорит», прокомментировал Плотников.

В марте Коми-Пермяцкий краеведческий музей и. П.И.Субботина-Пермяка сосредоточится на проведении передвижных выставок. В частности, «Олан вужжез» (Корни бытия). по истории и культуры коми-пермяков. Сейчас она работает в Гайнах, а с 15 марта переедет в Косу.

Напомним, на это же заседании правительства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил министрам поменять галстуки. Такое предложение глава региона высказал после доклада Алексея Плотникова, который пришёл на заседание в галстуке с коми-пермяцким орнаментом.

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