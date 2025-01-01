Глава Прикамья предложил министрам носить галстуки с коми-пермяцким орнаментом В регионе может быть налажено их производство Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил министрам поменять галстуки. Такое предложение глава региона высказал после доклада министра по делам Коми-Пермяцкого округа Алексея Плотникова, который пришёл на заседание в галстуке с коми-пермяцким орнаментом. Чиновник выступал с докладом о мероприятиях, приуроченных к 100-летию Коми округа.

Дмитрия Махонина заинтересовал оригинальный галстук Алексея Плотникова, и он предложил открыть собственное производство таких галстуков.

«Алексей Васильевич, а галстук где вы взяли такой? Надо делать такие галстуки. Очень интересный орнамент, тем более национальный. Прошу экономический блок, займитесь, пожалуйста», — прокомментировал губернатор.

Алексей Плотников

permkrai.ru

В этом году территория отмечает своё 100-летие, в честь этого пройдёт более 160 праздничных мероприятий. Кроме того, в Перми планируется открытие ресторана коми-пермяцкой кухни. Проект «TÖB» («Ветер») запустят в гостиничном комплексе Hampton by Hilton.

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