В Перми любители ледянок повредили кусты и молодые деревья на склоне Слудской горки На участке проведут восстановительные работы и высадят живую изгородь Поделиться Твитнуть

В столице Прикамья разрабатывается ландшафтная концепция территории на склоне Слудской горки, где зимой жители катались на ледянках и тюбингах.

Последствием опасного досуга стали повреждения молодых деревьев и кустарников на пересечении улиц Петропавловской и Попова, выявленные специалистами департамента дорог и благоустройства администрации Перми и МКУ «Содержание объектов благоустройства».

Восстановить зелёные насаждения планируется в весенне-летний период, также здесь высадят кустарники и живую изгородь, которая будет препятствовать катанию с горки.

Разработкой концепции участка с элементами благоустройства в настоящее время занимаются департамент дорог и благоустройства и Институт территориального планирования.

Напомним, зимой пермяки часто устраивают катания со склона Слудской горки. В январе мэр Эдуард Соснин в своём телеграм-канале напомнил, что катание здесь очень опасно. Глава города отметил, что внизу проходит проезжая часть, по которой ездят автомобили, а также трамвайные пути, поэтому это зона повышенного риска.

Пермская администрация внесла в перечень мест, где допускается нахождение детей, изменения. В частности, внесли пункт про «места, используемые для катания с горок в зимний период, граничащие с автомобильными дорогами (включая внутриквартальные проезды), железнодорожными и трамвайными путями, водоёмами; имеющие на пути катания препятствия (деревья, заборы, столбы, пешеходные дорожки и т.д.)». Ограничения коснулись, в том числе, Слудской горки.

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