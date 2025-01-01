Елена Синица Глава Перми вносит запрет на нахождение детей на Слудской горке Зимой пермяки часто устраивают катания со склона Слудской горки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская администрация вносит изменения в перечень мест, где допускается нахождение детей. Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, ограничения коснутся в том числе Слудской горки.

В перечень внесли пункт про «места, используемые для катания с горок в зимний период, граничащие с автомобильными дорогами (включая внутриквартальные проезды), железнодорожными и трамвайными путями, водоёмами; имеющие на пути катания препятствия (деревья, заборы, столбы, пешеходные дорожки и т.д.)».





Напомним, зимой пермяки часто устраивают катания со склона Слудской горки. В январе мэр города Эдуард Соснин в своём телеграм-канале напомнил, что катание здесь очень опасно. Глава города отметил, что внизу проходит проезжая часть, по которой ездят автомобили, а также трамвайные пути, поэтому это зона повышенного риска.

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