Боец из Пермского края спас раненых во время атаки ВСУ Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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В зоне СВО, в районе п. Ясеновое, в ходе наступления украинских войск гвардии рядовой Артём Тебеньков из Верещагинского округа Пермского края проявил героизм, эвакуировав раненых товарищей. Об этом пишет «Рифей».

Бронетехника, где находился Артём и его сослуживцы, попала под артиллерийский удар и подорвалась на противотанковой мине. Два бойца, включая наводчика, получили ранения различной степени тяжести.

Несмотря на сложную ситуацию, Артём проявил самообладание. Он оперативно восстановил работоспособность БТР, оказал первую медицинскую помощь пострадавшим и вывел машину из зоны обстрела. После этого вернулся в расположение своего штурмового подразделения.

По данным администрации Верещагинского округа, Артём Тебеньков, водитель мотострелкового отделения, служит в армии с декабря 2023 года. Он уже не раз демонстрировал отвагу и бесстрашие в боевых действиях, в частности, при освобождении населённых пунктов Новопокровское, Желанное, Новожеланное, Мемрик и Вишнёвое.

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