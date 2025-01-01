Семье погибшего на СВО пермского полицейского передали награду Максим Мусихин ушёл на спецоперацию в 2022 году Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае сотрудники транспортной полиции провели торжественную церемонию передачи государственной награды вдове майора МВД в отставке Максима Мусихина, героически погибшего в зоне СВО.

Мусихин работал в органах внутренних дел с 1995 года, а с 2001 года посвятил себя службе в транспортной полиции Пермского края, занимая различные должности, в том числе начальника ОБНОН. После выхода на пенсию в 2022 году, он одним из первых добровольно отправился в зону СВО.

Летом 2023 года семья получила известие о его гибели при исполнении воинского долга.

На церемонию вручения Ордена Мужества были приглашены родители, супруга и сын Максима Владимировича. Подполковник полиции Дмитрий Сысоев, руководитель ЛО, подчеркнул, что героизм Максима Мусихина должен служить примером для всех сотрудников МВД.

Представители руководства Пермского ЛО МВД России на транспорте пообещали всестороннюю поддержку семье погибшего героя.

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