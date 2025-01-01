В Перми выбрали подрядчика по проекту развития системы оповещения Документацию должны подготовить до конца года Поделиться Твитнуть



Архив ИД «Компаньон»

Власти Перми выбрали подрядчика, который разработает проектную документацию по развитию муниципальной системы централизованного оповещения населения. Согласно данным сайта госзакупок, им стало АО «Компания Технопол».

Подрядчик должен будет предусмотреть решения по организации центров оповещения, пункта управления, подсистемы оповещения руководящего состава, пунктов речевого и электросиренного оповещения, а также сопряжение с региональной системой. Также должно быть предусмотрено размещение дополнительных узлов оповещения по 36 адресам.

Контракт заключён по начальной цене — на 2,6 млн руб. Срок исполнения — 31 декабря.

АО «Компания Технопол» зарегистрировано в 1992 году. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. По данным СБИС, выручка в 2024 году составила 346,5 млн руб., прибыль — 68,7 млн руб.

Как сообщается на сайте hh.ru, компания предлагает услуги по разработке проектов и монтажу всех систем безопасности и связи, поставке техники и подготовке концепции безопасности крупных предприятий. Длительное время работает в сфере строительства систем оповещения, заказчиками являются Камская ГЭС, Воткинская ГЭС, ОАО «Метафракс», ООО «Лукойл-ПНОС», ОАО «ПО «Уралвагонзавод» и пр.

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