Алёна Бронникова На территории Перми увеличат число систем оповещения населения о ЧС Проектирование оценили в 2,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» проводит закупку на разработку проекта развития автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Начальная цена составляет 2,6 млн руб.

Как отмечается на сайте госзакупок, дата определения подрядчика — 27 февраля. Подготовить документацию необходимо не позднее 30 ноября 2025 года. источник финансирования — муниципальный бюджет.

В перечне электросирен централизованного запуска, входящих в состав региональной системы оповещения (РСО) населения на балансе края, управление которыми необходимо организовать с пунктов управления муниципальной системы (МСО), указаны 79 адресов во всех семи районах Перми. Размещение дополнительных узлов оповещения планируется ещё по 36 адресам на зданиях и опорах.

«Целью развития МСО населения является увеличение зоны охвата оповещением населения, доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, увеличение точек установки оконченных устройств оповещения», — отмечается в техзадании.

В рамках проектирования должны быть предусмотрены решения по организации центров оповещения, пункта управления, подсистемы оповещения руководящего состава, пунктов речевого и электросиренного оповещения, а также сопряжение с РСО.

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