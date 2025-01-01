Новой вакциной от ветряной оспы в Перми планируют привить 40 детей Клинические испытания будут проводиться только с согласия родителей Поделиться Твитнуть

В детской поликлинике № 5 в Перми планируют привить новой вакциной от ветряной оспы 40 детей, которые ранее не болели этой инфекцией. Как сообщили в краевом минздраве «Новому компаньону», прививки будут ставить детям строго с согласия родителей.

«Вакцинация будет проводиться поэтапно в течение второго квартала 2025 года по возрасту: сначала дети 12-17 лет, потом поэтапно со снижением возраста вакцинируемых вплоть до 12 месяцев. Торгового названия у вакцины ещё нет, так как её только тестируют», — добавили в ведомстве.

Как ранее писал «Новый компаньон», Пермь вошла в число шести городов, где планируется провести клинические исследования новой вакцины от ветрянки. Вакцина была разработана биофармацевтической компанией «Нанолек» и южнокорейской фармкомпанией GC Biopharma. Она прошла процедуру преквалификации ВОЗ, что подтверждает её соответствие международным стандартам эффективности и безопасности.

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