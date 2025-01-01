В Перми будут проводить клинические исследования новой вакцины от ветряной оспы Вакцина будет тестироваться в шести городах России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В шести городах России, в том числе в Перми, проведут клинические исследования новой вакцины от ветряной оспы. В исследованиях примут участия клиники Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова и Пятигорска. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на Сеченовский университет.

Речь идёт о вакцине, разработанной биофармацевтической компанией «Нанолек» и южнокорейской фармкомпанией GC Biopharma. Вакцина прошла процедуру преквалификации ВОЗ, что подтверждает ее соответствие международным стандартам эффективности и безопасности.

На сегодняшний день также проводятся испытания первой российской четырехвалентной вакцины против вируса папилломы человека, рассказал главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России, замдиректора по научной работе Института общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана Сеченовского Университета Роман Полибин.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.