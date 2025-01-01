В Перми будут проводить клинические исследования новой вакцины от ветряной оспы
Вакцина будет тестироваться в шести городах России
В шести городах России, в том числе в Перми, проведут клинические исследования новой вакцины от ветряной оспы. В исследованиях примут участия клиники Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова и Пятигорска. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на Сеченовский университет.
Речь идёт о вакцине, разработанной биофармацевтической компанией «Нанолек» и южнокорейской фармкомпанией GC Biopharma. Вакцина прошла процедуру преквалификации ВОЗ, что подтверждает ее соответствие международным стандартам эффективности и безопасности.
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