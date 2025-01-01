В Перми зафиксирован максимум высоты снежного покрова за зиму Скорее всего, превышен он не будет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми утром 11 марта зафиксирована максимальная высота снежного покрова этой зимой — 70 см. По информации ГИС-центра ПГНИУ, это на 3 см ниже среднего показателя, наблюдавшегося с 1990 по 2025 год.

С учётом прогнозируемой значительной оттепели, вероятно, данная отметка станет наивысшей в этом сезоне. Специалисты в области метеорологии подчёркивают, что по сравнению с девяностыми годами XX века, наибольшая высота снежного покрова в Перми демонстрирует тенденцию к снижению.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 12 марта в Пермском крае ожидается мощная оттепель. Температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов, что на 10 градусов выше климатической нормы, пройдут сильные дожди. Пик потепления придётся на 15 марта. В этот день может быть установлен температурный рекорд. В воскресенье прогнозируется похолодание и возобновление снегопадов.













Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.