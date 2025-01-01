В Перми зафиксирован максимум высоты снежного покрова за зиму
Скорее всего, превышен он не будет
В Перми утром 11 марта зафиксирована максимальная высота снежного покрова этой зимой — 70 см. По информации ГИС-центра ПГНИУ, это на 3 см ниже среднего показателя, наблюдавшегося с 1990 по 2025 год.
С учётом прогнозируемой значительной оттепели, вероятно, данная отметка станет наивысшей в этом сезоне. Специалисты в области метеорологии подчёркивают, что по сравнению с девяностыми годами XX века, наибольшая высота снежного покрова в Перми демонстрирует тенденцию к снижению.
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