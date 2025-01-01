Суточный рекорд тепла в Пермском крае ожидается 15 марта Пройдут сильные дожди Поделиться Твитнуть

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На предстоящей неделе центральные и южные регионы Европейской части России ожидает аномальное для середины марта тепло, превосходящее все предыдущие значения за период наблюдений. На юге страны к концу недели воздух может прогреться до +30°, а в Черноземье и Поволжье – до +20°. Температурные показатели превысят обычные на 15 градусов.

В Пермском крае также ожидается тёплая неделя, хотя отклонение от нормы будет менее значительным: от 3 градусов на севере и востоке до 6 градусов на юго-западе. Тёплый период охватит 4 дня (12-15 марта), с максимальными значениями 14 и 15 марта. Вероятность установления суточного температурного рекорда наиболее высока 15 марта, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Потепление в Прикамье начнётся с юго-западных районов в среду. Прохождение тёплого фронта принесёт небольшие, а на севере – умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15 м/с. Дневная температура поднимется до +2…+4° по краю и до +3° в Перми. На тротуарах возможна гололедица.

В четверг приток тепла несколько ослабеет, дневная температура не превысит +1…+3°.

14 марта ожидается новый мощный приток тепла. Днём усилится южный ветер и пройдут дожди, более интенсивные на севере и востоке края. Поступление влажного тропического воздуха приведёт к потеплению до +4…+6°, и такая температура сохранится в ночь на субботу, что на 10 градусов выше климатической нормы.

Пик потепления ожидается в субботу. В воскресенье прогнозируется похолодание и возобновление снегопадов.

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