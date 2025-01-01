Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Перми и Кунгуру посвящены статьи новой чайной энциклопедии Книгу можно приобрести в магазинах сети «Нитка» Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал in vino papulos

Чайный дом «Нитка» и издательство «Альпина паблишер» представили новое издание книги Андрея Колбасинова «Русская чайная традиция» (12+).

Аннотации характеризуют это издание как «иллюстрированную азбуку русского чаепития». В ней рассказывается об истории чая как напитка, как традиции и как бизнеса: от того, как в Китае появились разные виды чая, до того, как его ввозили в Россию и даже как подделывали.

Автор, получивший за свою работу звание «Человек года» на выставке Coffee Tea Cacao Russian Expo 2023, раскопал много любопытного в истории чая: как пили чай в разных городах и странах, в разных сословиях, чем торговали в чайных домах кроме чая, и т.п. Есть здесь и практические советы, например, как отличать высокосортный чай от ординарного и от подделок.

В новом издании появилось несколько дополнительных глав, в том числе главы «Пермь» и «Кунгур». В них рассказывается о чаеторговцах Губкиных и Грибушиных, о том, какой чай был популярен в прикамских городах, и много других любопытных фактов. На это обратил внимание телеграм-канал In vino papulos. Он же с сожалением сообщает, что весь тираж «чайной азбуки» на маркетплейсах уже разобран, книгу можно купить только в магазинах сети «Нитка», которых в Перми пока нет.

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