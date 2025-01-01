Площадки четырёх магазинов польского бренда в пермском ТРЦ займут новые ретейлеры О закрытии точек стало известно на прошлой неделе Поделиться Твитнуть

МФЦ «iMALL Эспланада»

Константин Долгановский

Освободившиеся после ухода магазинов RE, XC, CR и MO площадки на втором этаже пермского «iMall Эспланада» пустовать не будут. В ТРЦ рассказали, какие ретейлеры откроют свои точки в этих помещениях.

Как сообщает «В курсе.ру», в торговом центре появятся магазины брендов одежды и обуви Mascotte от российского производителя, мужской одежды Henderson, молодёжной одежды Face code и женской одежды Zarina.

Ранее стало известно, что в ТРЦ «iMall Эспланада» ожидается закрытие четырёх торговых точек RE, XC, CR и MO, управляемых ООО «Ре Трейдинг». Ранее эти магазины принадлежали польской компании LPP, после введения санкций собственник сменился, а производство постепенно перешло в Россию. Изменились и названия: Reserved трансформировался в RE, House — в XC, а Cropp и Mohito сократились до CR и MO. Сейчас в магазинах проводится распродажа старых коллекций.

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