Стало известно о закрытии нескольких магазинов одежды в пермском ТРЦ Поделиться Твитнуть

МФЦ «iMALL Эспланада»

Константин Долгановский

В торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада» ожидается закрытие ряда торговых точек, реализующих одежду. Об этом стало известно сайту perm.aif.ru. В администрации ТРЦ отказались комментировать данную информацию .

По данным издания, речь идёт о магазинах RE, XC, CR и MO, находящихся на втором этаже и управляемых ООО «Ре Трейдинг».

Ранее эти магазины принадлежали польской компании LPP, а одежда производилась в Польше. В связи с введёнными санкциями произошла смена собственника и постепенный переход к производству в России. После смены владельца изменились и названия: Reserved трансформировался в RE, House — в XC, а Cropp и Mohito сократились до CR и MO.

С переходом на российское производство качество и стоимость товаров выросли. Изменились не только названия, но и концепция магазинов, а также стиль предлагаемой одежды.

По информации источника сайта, было закуплено избыточное количество товара, которое не удалось реализовать в полном объёме. В целях сокращения издержек принято решение о закрытии убыточных магазинов.

Сейчас в магазинах проводится распродажа старых коллекций. 30 марта станет последним днём их работы.

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