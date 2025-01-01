Из Пермского края в Ирак вывезено 565 кубометров еловых пиломатериалов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С начала января по 10 марта 2025 года из Пермского края в Ирак отправлено 565 кубометров пиломатериалов из ели. Оформлено 10 фитосанитарных свидетельств, что на 57% превышает показатель за тот же период 2024 года (358,2 куб./м). Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В частности, 4 марта 2025 года сотрудники ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль 112,2 кубометров еловых пиломатериалов, подготовленных к отправке в Ирак, на территории Пермского края.

Все образцы прошли лабораторные исследования в Пермском филиале ФГБУ ВНИИКР, которые не выявили наличия карантинных вредителей. Лесоматериалы отвечали фитосанитарным требованиям страны-получателя. По результатам инспекции и на основании заключений о фитосанитарном состоянии владельцу продукции были выданы необходимые сертификаты.

Ранее «Новый компаньон» писал, что ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» устранил выявленные Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю нарушения. Об этом предприятие отчиталось 4 марта.

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