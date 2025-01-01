Губернатор Прикамья выразил соболезнования близким погибших сотрудников МЧС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким двух сотрудников МЧС Евгения Некрасова и Александра Царамова, погибших при тушении пожара в Соликамске.

«Александр и Евгений проявили настоящее мужество. Получили от очевидцев сигнал, что в доме могли остаться люди. Сразу начали проверять и оказались заблокированы из-за обрушения кровли. На счету подвигов наших земляков сотни ликвидированных пожаров и десятки спасённых жизней. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Начальник караула Евгений Некрасов, 1994 г.р., окончил Воронежский институт, во время службы был награждён медалью МЧС России «За отличие в службе» III степени. У него остались жена и двухлетний сын.

Старший пожарный Александр Царамов родился в 1979 году, в пожарной охране служил с 2000 года, награждён медалями МЧС России «За отличие в службе» трёх степеней. У него остались пятеро детей, самый младший родился в 2024 году.

Как ранее сообщал «Новый компаньон,» днём 10 марта произошло возгорание в многоквартирном доме по ул. Толстого в Соликамске. В здании загорелась кровля. Очевидцы сообщили, что в здании могут находиться люди. Два сотрудника МЧС отправились на поиски и спасение людей. Через несколько минут произошло обрушение перекрытия и кровли, под которыми и погибли пожарные.

По факту гибели сотрудников МЧС прокуратура начала проверку, ведомство выяснит обстоятельства, причины и условия возгорания. Следователи СУ СКР по Пермскому краю устанавливают обстоятельства их смерти, осматривают место происшествия и назначают необходимые судебные экспертизы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.