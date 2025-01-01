На тушении пожара в Соликамске погибли два сотрудника МЧС Они оказались под завалами жилого дома Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Сегодня, 10 марта, в Соликамске Пермского края при тушении пожара в жилом доме погибли два сотрудника МЧС, которые тушили возгорание. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Произошло обрушение кровли, огнеборцы МЧС России оказались под завалами», — сообщили в ведомстве.

Напомним, пожар начался на ул. Толстого днём. По этому адресу загорелся одноэтажный деревянно-рубленый дом на площади 170 кв. м. На место прибыли более 40 специалистов и 19 единиц техники.

По прибытии к месту вызова первого подразделения горела крыша по всей площади одноэтажного жилого дома.

Очевидцы сообщали, что в доме могли находиться люди. Их как раз спасали огнеборцы.

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