На тушении пожара в Соликамске погибли два сотрудника МЧС
Они оказались под завалами жилого дома
Сегодня, 10 марта, в Соликамске Пермского края при тушении пожара в жилом доме погибли два сотрудника МЧС, которые тушили возгорание. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Произошло обрушение кровли, огнеборцы МЧС России оказались под завалами», — сообщили в ведомстве.
Напомним, пожар начался на ул. Толстого днём. По этому адресу загорелся одноэтажный деревянно-рубленый дом на площади 170 кв. м. На место прибыли более 40 специалистов и 19 единиц техники.
По прибытии к месту вызова первого подразделения горела крыша по всей площади одноэтажного жилого дома.
Очевидцы сообщали, что в доме могли находиться люди. Их как раз спасали огнеборцы.
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