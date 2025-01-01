В Перми за два дня выпала треть месячной нормы осадков Высота снежного покрова увеличилась до максимума Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Синоптики подвели окончательные итоги снегопадов, накрывшие Пермский край 9-10 марта.

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, циклон отклонился от прогнозируемого маршрута, сместившись к северу, что привело к обильным осадкам в Перми. В городе выпало 11 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. 9 марта днём выпало 5 мм, а 10-го в течение суток добавилось ещё 6 мм в виде ливневого снега. Ожидается, что утреннее измерение покажет максимальную за зиму высоту снежного покрова, сравнимую с показателями 2023 и 2024 годов (70 и 66 см соответственно).

В южных районах края количество осадков оказалось несколько ниже ожидаемого, а потепление, напротив, было более выраженным. Накануне температура поднималась до +3°, и даже среднесуточная температура превысила нулевую отметку. В целом, первая декада месяца оказалась теплее обычного на 1-1,5°, в юго-западных районах — на 2°, а на востоке — близкой к норме.

Ранее «Новый компаньон» писал, что зимний период с декабря 2024-го по февраль 2025 года отметился рекордной облачностью, невиданной как минимум за последние четыре десятилетия. Средний показатель облачности нижнего яруса и вертикального развития достиг 5,9 балла, превысив многолетнее среднее значение в 4,5 балла.

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