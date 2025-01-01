Минувшая зима в Прикамье стала самой облачной как минимум за 40 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Зимний период с декабря 2024-го по февраль 2025 года отметился рекордной облачностью, невиданной как минимум за последние четыре десятилетия. По данным проекта «Метеоролог и я», средний показатель облачности нижнего яруса и вертикального развития достиг 5,9 балла, превысив многолетнее среднее значение в 4,5 балла.

До этой зимы наиболее облачным считался сезон 1989-1990 годов, когда этот показатель составлял 5,7 баллов.

Примечательно, что за всю зиму в Прикамье не было зафиксировано ни одного дня, когда бы на всей территории наблюдалась ясная или малооблачная погода. Для сравнения, в предыдущем году таких дней было зарегистрировано десять.

Минувшая зима характеризовалась также обильными осадками. По данным половины метеорологических станций зафиксировано превышение стандартных показателей. В среднем по Прикамья отклонение достигло 125%, что классифицируется как «значительно выше нормы».

Зима 2024-2025 годов вошла в десятку самых снежных зим, заняв 9-е место. Лидирует зима 2006-2007 годов, когда количество осадков составило 144% от нормы.

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