Обрезка деревьев в Перми обойдётся бюджету в 17,5 млн рублей Работы выполнит пермский подрядчик Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Городское зелёное строительство» выбрало подрядчика для выполнения обрезки деревьев на улично-дорожной сети Перми. По данным сайта госзакупок, в ходе конкурсной процедуры начальная цена контракта снизилась с 20,4 до 17,5 млн руб.

Участие приняли четыре компании, победителем была выбрана предложившая наименьшую цену за работы — пермский «Дорсервис». По условиям контракта, исполнитель должен будет провести санитарную и омолаживающую обрезку 3,4 тыс. деревьев. Срок выполнения — с 17 марта 2025-го по 16 февраля 2026 года.

Как указано на сайте checko.ru, ООО «Дорсервис» с 2012 года занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Учредитель и директор — Мисак Мелконян. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2023 году компания заработала 18,7 млн руб., чистая прибыль составила 453 тыс. руб. ООО является участником госзакупок, в качестве поставщика выступало в 11 контрактах, на 43 млн руб. Больше всего контрактов было заключено с администрацией Александровского округа.

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