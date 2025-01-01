Алёна Бронникова На обрезку деревьев в Перми выделили 20 млн рублей Работы будут производиться в два этапа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Городское зелёное строительство» ищет подрядчика для выполнения работ по обрезке деревьев на территории улично-дорожной сети Перми. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 20,4 млн руб.

Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, подрядчик должен будет выполнить работы в два этапа. Сроки первого указаны с 17 марта до 10 мая, второго — с 10 октября до 19 декабря. Срок окончания исполнения контракта — 16 февраля 2026 года.

В перечень работ входит санитарная и омолаживающая обрезка 3,4 тыс. деревьев (тополей, лип, клёнов, ясеней, берёз, черёмух, ив, рябин и яблонь) в Индустриальном, Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Ленинском, Дзержинском и Свердловском районах. Срезы должны быть покрыты дезинфицирующим составом и закрашены, а все порубочные остатки убраны после окончания работ.

Итоги будут подведены 27 февраля. Источник финансирования — бюджет Перми.

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